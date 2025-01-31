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Стармер и Шольц встретятся, чтобы обсудить Украину и не только

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Олаф Шольц (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет в своей загородной резиденции канцлера Олафа Шольца. Они будут говорить об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, Стармер примет Шольца в воскресенье в своей загородной резиденции Чекерс.

Ожидается, что оба лидера обсудят вопросы, связанные с Украиной и Ближним Востоком.

Стоит заметить, что на днях Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны говорили о личном, политике и взаимоотношениях между странами.

Стармер в Киеве

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил с официальным визитом Украину 16 января. Тогда Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве.

Что касается Шольца, то он недавно заявил, что даже после завершения войны для Украины нужно обеспечить безопасное будущее. Союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины.

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Олаф ШольцКир СтармерВойна в Украине