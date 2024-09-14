Стармер у США заявив, що рішення щодо ударів ЗСУ по РФ Storm Shadow ще не ухвалене

На зустрічі у Вашингтоні американський президент та глава британського уряду обговорювали, зокрема, прохання України зняти обмеження на використання поставлених Сполученим Королівством ракет проти цілей на території Росії.

Обидва лідери мали бесіду тет-а-тет близько 20 хвилин в Овальному кабінеті перед більшою груповою зустріччю з помічниками щодо стратегічних завдань, включаючи питання по Україну та Близького Сходу.

У розмові з журналістами після сьогоднішнього діалогу з Байденом Стармер натякнув, що подальші події щодо питання далекобійних ударів України по РФ можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця.

"Очевидно, ми знову зустрінемося в ГА ООН лише за кілька днів із більшою групою осіб", - сказав він.

Відповідь на погрози Путіна

Також лідери відкинули нещодавні погрози російського диктатора Володимира Путіна через це питання - мовляв, це начебто може поставити країни НАТО "у стан війни з Росією". У розмові з представниками ЗМІ президент США Джо Байден прокоментував це так: "Я не дуже думаю про Володимира Путіна".

А на питання журналістів про те, як скоро він готовий дозволити Україні завдавати далекобійних ударів ракетами по РФ, Байден додав: "Ми зараз це обговоримо".

За словами Стармера, нинішня бесіда з Байденом "не була зустріччю щодо певних можливостей". Разом з тим він додав, що "ми зайняли сильну позицію".

Що передувало

Варто зауважити, що офіційні особи на Заході неодноразово наголошували, що на зустрічі Байдена та Стармера в п’ятницю не буде прийнято рішення щодо ракет Storm Shadow.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки з комунікацій Джон Кірбі заявив про те, що "не чекав сьогодні оголошення про здатність завдавати ударів на великі відстані всередині Росії". Так додав, що у політиці США щодо цього "немає жодних змін".