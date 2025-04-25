Стармер сподівається на припинення вогню в Україні вже до літа
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Telegraph.
Крім своєї надії, британський прем'єр повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за миром. Він також підкреслив, що припинення вогню в Україні має бути довгостроковим і таким, щоб його могли прийняти всі сторони.
"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - сказав Стармер.
Крім того, він наполягає на тому, що Україні необхідно надати можливість визначати умови будь-якої мирної угоди з РФ, і вимагає від Москви погодитися на "беззастережне припинення вогню".
"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання - це не для інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія повинна сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню", - заявив прем'єр Британії.
Також Кір Стармер відмовився підтримати плани США офіційно визнати Крим російським, про що писали ЗМІ, як нібито одну з умов мирної угоди.
"Це не мені вирішувати. Це частина обговорень", - сказав він.
Мирний контингент Британії в Україні
Як пише The Telegraph, Кір Стармер продовжує наполягати на наданні гарантій безпеки США для "коаліції охочих", у рамках якої західні війська базуватимуться на території України.
Хоча в четвер стало відомо, що Велика Британія пом'якшила свої плани і тепер має намір направити військових інструкторів замість багатотисячного бойового контингенту. Причому за даними The Times, йдеться загалом про європейський контингент наземних військ.
Таким чином, Захід змінює підхід до військової допомоги Україні і намагається привести до того, що Москва перемістить свої червоні лінії для досягнення мирної угоди.
При цьому, увага в зобов'язаннях щодо безпеки України буде зосереджена на відновленні та переозброєнні ЗСУ, із захистом з повітря і моря.
Переговори щодо миру в Україні та їхній результат
Нагадаємо, минулого тижня в Парижі відбулася зустріч високопоставлених осіб США, України, Франції та Британії. Сторони обговорювали питання щодо завершення війни в Україні.
Незабаром стало відомо, що в середу 23 квітня відбудеться ще одна зустріч, але вже в Лондоні, де, як передбачалося, має бути узгоджена остаточна позиція, яку передадуть Москві. Пізніше у ЗМІ писали, що на цій зустрічі буде презентовано план Трампа щодо мирного врегулювання, який нібито передбачає визнання Вашингтоном півострова Крим російським.
За день до зустрічі стало відомо, що держсекретар Марко Рубіо не поїде до Лондона. Офіційно причиною назвали графік чиновника, але в ЗМІ писали, що на це вплинула заява президента Володимира Зеленського, який сказав, що Україна не визнає Крим російським.
За підсумком зустріч у Лондоні було зірвано, і вона відбулася на нижчому ранзі (за винятком України). Також там був присутній спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог.
Учора Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною, США і Європою цієї середи не були простими. Росія, зі свого боку, розраховувала на великий скандал.
Також він розповів, що після зустрічі в Лондоні було сформовано новий документ щодо питання України, Кіт Келлог повіз його до Вашингтона, і документ уже перебуває на столі у Трампа.
"Цей документ перебуває на столі у Трампа. Усе, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - пояснив президент.
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