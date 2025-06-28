Стармер розповів, як зустрічав Зеленського після гучної сварки з Трампом

Британський прем'єр згадав, як зустрічав Зеленського у Лондоні після того, як той відвідав США. Зустріч президента України з Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті закінчилася перепалкою.

Стармер зазначив, що, зустрічаючи Зеленського на Даунінґ-стріт, він навмисно підійшов до нього.

"Зазвичай я б почекав на сходинках, щоб привітати його. Але я справді усвідомлював, що він покинув Білий дім сам. Тому я підійшов до нього і ніби обійняв його", - сказав Стармер.

Він також провів Зеленського до машини наприкінці зустрічі.

"Я хотів, щоб він знав, що мій дім не покидають на самоті",- додав прем'єр Британії.