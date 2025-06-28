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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Стармер розповів, як зустрічав Зеленського після гучної сварки з Трампом

Фото: Володимир Зеленський і Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер прийняв президента України Володимира Зеленського у Лондон одразу після його перепалки з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Він вирішив показати Зеленському свою підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стармера, яку цитує The Times.

Британський прем'єр згадав, як зустрічав Зеленського у Лондоні після того, як той відвідав США. Зустріч президента України з Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті закінчилася перепалкою.

Стармер зазначив, що, зустрічаючи Зеленського на Даунінґ-стріт, він навмисно підійшов до нього.

"Зазвичай я б почекав на сходинках, щоб привітати його. Але я справді усвідомлював, що він покинув Білий дім сам. Тому я підійшов до нього і ніби обійняв його", - сказав Стармер.

Він також провів Зеленського до машини наприкінці зустрічі. 

"Я хотів, щоб він знав, що мій дім не покидають на самоті",- додав прем'єр Британії.

 

Перепалка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що лютого Володимир Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті перед журналістами між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула словесна перепалка.

Сварка стосувалася війни і нібито невдячності України за надану допомогу. Також у ЗМІ писали, що нібито Трампу не сподобалося, що Зеленський не одягнув костюм, як заведено.

Згодом Зеленський покинув Білий дім, а угода про українські надра, яку планували підписати, не була підписана.

Європейські партнери підтримали Володимира Зеленського після сварки в Овальному кабінеті.

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Володимир ЗеленськийДональд ТрампКір Стармер