Стармер рассказал, как встречал Зеленского после громкой ссоры с Трампом

Премьер-министр Британии Кир Стармер принял президента Украины Владимира Зеленского в Лондон сразу после его перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Он решил показать Зеленскому свою поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стармера, которое цитирует The Times.
Британский премьер вспомнил, как встречал Зеленского в Лондоне после того, как тот посетил США. Встреча президента Украины с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете закончилась перепалкой.
Стармер отметил, что, встречая Зеленского на Даунинг-стрит, он намеренно подошел к нему.
"Обычно я бы подождал на ступеньках, чтобы поприветствовать его. Но я действительно осознавал, что он покинул Белый дом сам. Поэтому я подошел к нему и как бы обнял его", - сказал Стармер.
Он также провел Зеленского к машине в конце встречи.
"Я хотел, чтобы он знал, что мой дом не покидают в одиночестве",- добавил премьер Британии.
Напомним, что февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время общения в Овальном кабинете перед журналистами между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула словесная перепалка.
Ссора касалась войны и якобы неблагодарности Украины за оказанную помощь. Также в СМИ писали, что якобы Трампу не понравилось, что Зеленский не надел костюм, как принято.
Впоследствии Зеленский покинул Белый дом, а соглашение об украинских недрах, которое планировали подписать, не было подписано.
Европейские партнеры поддержали Владимира Зеленского после ссоры в Овальном кабинете.
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