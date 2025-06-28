Стармер рассказал, как встречал Зеленского после громкой ссоры с Трампом

Британский премьер вспомнил, как встречал Зеленского в Лондоне после того, как тот посетил США. Встреча президента Украины с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете закончилась перепалкой.

Стармер отметил, что, встречая Зеленского на Даунинг-стрит, он намеренно подошел к нему.

"Обычно я бы подождал на ступеньках, чтобы поприветствовать его. Но я действительно осознавал, что он покинул Белый дом сам. Поэтому я подошел к нему и как бы обнял его", - сказал Стармер.

Он также провел Зеленского к машине в конце встречи.

"Я хотел, чтобы он знал, что мой дом не покидают в одиночестве",- добавил премьер Британии.