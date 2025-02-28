Стармер прийме в Лондоні Зеленського та європейських лідерів, щоб обговорити гарантії Україні

Зустріч дасть змогу Стармеру і президенту Франції Еммануелю Макрону проінформувати своїх європейських союзників про свої бесіди у Вашингтоні цього тижня з президентом Дональдом Трампом, під час яких вони намагалися переконати його пообіцяти військову "підтримку США, якщо Москва в майбутньому порушить потенційну мирну угоду.

За даними канцелярії прем'єр-міністра, Стармер також запросив до Лондона лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Очікується також присутність генерального секретаря НАТО Марка Рютте і президентів Європейської комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн і Антоніу Кошти.

У його офісі додали, що Стармер проведе окремі двосторонні зустрічі із Зеленським та італійським прем'єр-міністром Джорджею Мелоні.

Позиція Європи та заяви Трампа

Європейці хочуть, щоб Трамп запропонував американську повітряну розвідку, спостереження і повітряне прикриття як крайній захід для надання допомоги європейським миротворчим силам у разі, якщо вони зазнають нападу з боку російських військ після укладення будь-якої мирної угоди.

На пресконференції разом зі Стармером у Вашингтоні 27 лютого Трамп відмовився надати таку гарантію, хоча, коли наполягли, він сказав: "Якщо їм знадобиться допомога, я завжди буду з британцями.

Перед переговорами британський чиновник заявив, що навіть деяка двозначність з боку США може стати стримувальним фактором, через що Путін не знає, що зроблять США, якщо він нападе на європейських миротворців. Однак США і Європа хочуть, щоб обидві сторони спочатку взяли на себе зобов'язання, що ускладнює переговори, сказав чиновник, який попросив не називати його імені.