Стармер примет в Лондоне Зеленского и европейских лидеров, чтобы обсудить гарантии Украине

Встреча позволит Стармеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону проинформировать своих европейских союзников о своих беседах в Вашингтоне на этой неделе с президентом Дональдом Трампом, в ходе которых они пытались убедить его пообещать военную "поддержку США, если Москва в будущем нарушит потенциальное мирное соглашение.

По данным канцелярии премьер-министра, Стармер также пригласил в Лондон лидеров Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии.

Ожидается также присутствие генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президентов Европейской комиссии и Европейского совета Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты.

В его офисе добавили, что Стармер проведет отдельные двусторонние встречи с Зеленским и итальянским премьер -министром Джорджей Мелони.

Позиция Европы и заявления Трампа

Европейцы хотят, чтобы Трамп предложил американскую воздушную разведку, наблюдение и воздушное прикрытие в качестве крайней меры для оказания помощи европейским миротворческим силам в случае, если они подвергнутся нападению со стороны российских войск после заключения любого мирного соглашения.

На пресс-конференции вместе со Стармером в Вашингтоне 27 февраля Трамп отказался предоставить такую гарантию, хотя, когда настояли, он сказал: "Если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами.

Перед переговорами британский чиновник заявил, что даже некоторая двусмысленность со стороны США может стать сдерживающим фактором, из-за чего Путин не знает, что сделают США, если он нападет на европейских миротворцев. Однако США и Европа хотят, чтобы обе стороны сначала взяли на себя обязательства, что усложняет переговоры, сказал чиновник, попросивший не называть его имени.