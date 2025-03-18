Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним

Кір Стармер учора ввечері провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Основною темою обговорення стала війна в Україні та бажання Трампа сприяти її завершенню.

Стармер наголосив, що Київ повинен займати "найсильнішу позицію" для досягнення справедливого й тривалого миру. Він також поінформував Трампа про майбутні зустрічі коаліції країн, які підтримують Україну, зазначивши, що в них візьмуть участь понад 30 держав.

Розмова між політиками відбулася напередодні телефонного контакту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, а також на тлі заклику президента України Володимира Зеленського до союзників посилити тиск на Кремль для прийняття пропозиції про припинення вогню.