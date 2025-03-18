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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стармер обсудил с Трампом войну в Украине перед разговором с Путиным

Фото: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом войну в Украине. Разговор состоялся накануне телефонного контакта Трампа с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Кир Стармер вчера вечером провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Основной темой обсуждения стала война в Украине и желание Трампа способствовать ее завершению.

Стармер подчеркнул, что Киев должен занимать "сильную позицию" для достижения справедливого и прочного мира. Он также проинформировал Трампа о предстоящих встречах коалиции стран, которые поддерживают Украину, отметив, что в них примут участие более 30 государств.

Разговор между политиками состоялся накануне телефонного контакта Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также на фоне призыва президента Украины Владимира Зеленского к союзникам усилить давление на Кремль для принятия предложения о прекращении огня.

Трамп проведет разговор с Путиным о возможном прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта проведет переговоры с Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят предложенный США 30-дневный режим прекращения огня, который ранее также предлагали Украине.

Путин после встречи с американской делегацией отметил, что введение перемирия имеет определенные "нюансы". В то же время Трамп выразил уверенность, что Россия "согласится" на предложенный режим тишины.

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