Стармер назвав дату нового засідання "Рамштайн" під головуванням Британії

Нове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 11 квітня під головуванням Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, яку цитує The Guardian.
Виступаючи на пресконференції за підсумками саміту "коаліції охочих" в Парижі, Стармер підтвердив, що західні союзники Києва будуть і надалі підтримувати Україну.
Тому 11 квітня Велика Британія головуватиме на новій зустрічі групи з оборони України "для мобілізації більшої військової допомоги та підтримки України в боротьбі".
Також у своїй промові прем'єр Британії звинуватив Росію у "затягуванні часу" і "грі на виграш" щодо перемир'я в Україні.
"Понад два тижні тому Україна погодилася на негайне перемир'я на 30 днів, але ця пропозиція досі залишалася без відповіді (Росії - ред.)", - сказав Стармер.
Він зазначив, Росія також "висунула нові умови та затримки" щодо припинення вогню в Чорному морі, і сказав, що президент США Трамп "правильно зазначив, що Росія тягне час".
"Ми погодились тут, у Парижі, що очевидно - росіяни затягують процес. Вони грають в ігри і виграють час. Це класичний хід з підручника Путіна, але ми не можемо дозволити їм затягувати це, поки вони продовжують вести свою незаконну агресію", - підкреслив Стармер.
Прем'єр Британії додав, що сьогодні Європа мобілізується разом для досягнення миру в Україні на рівні, якого не було десятиліттями.
"Ми налаштовані забезпечити справедливий і тривалий мир, тому що ми знаємо, що це важливо для України та Європи в цілому", - підсумував Стармер.
Нагадаємо, що 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Це стало першим засіданням після інавгурації американського президента Дональда Трампа. США на зустрічі представив новий очільник Пентагону Піт Гегсет. Тоді "Рамштайн" вперше очолювали на США, а Британія.
Зауважимо, пізніше міністр оборони Рустем Умєров розповів про основні підсумки "Рамштайну".
Також Умєров підкреслив, що механізм "Рамштайн" є критично важливим для координації міжнародної допомоги Україні. Цей формат залишається ключовим для підтримки оборонних зусиль.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.