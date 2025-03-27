Стармер назвал дату нового заседания "Рамштайн" под председательством Британии

Новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 11 апреля под председательством Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которое цитирует The Guardian .

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже, Стармер подтвердил, что западные союзники Киева будут и в дальнейшем поддерживать Украину.

Поэтому 11 апреля Великобритания будет председательствовать на новой встрече группы по обороне Украины "для мобилизации большей военной помощи и поддержки Украины в борьбе".

Также в своей речи премьер Британии обвинил Россию в "затягивании времени" и "игре на выигрыш" относительно перемирия в Украине.

"Более двух недель назад Украина согласилась на немедленное перемирие на 30 дней, но это предложение до сих пор оставалось без ответа (России - ред.)", - сказал Стармер.

Он отметил, Россия также "выдвинула новые условия и задержки" по прекращению огня в Черном море, и сказал, что президент США Трамп "правильно отметил, что Россия тянет время".

"Мы согласились здесь, в Париже, что очевидно - россияне затягивают процесс. Они играют в игры и выигрывают время. Это классический ход из учебника Путина, но мы не можем позволить им затягивать это, пока они продолжают вести свою незаконную агрессию", - подчеркнул Стармер.

Премьер Британии добавил, что сегодня Европа мобилизуется вместе для достижения мира в Украине на уровне, которого не было десятилетиями.

"Мы настроены обеспечить справедливый и длительный мир, потому что мы знаем, что это важно для Украины и Европы в целом", - подытожил Стармер.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа. США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет. Тогда "Рамштайн" впервые возглавляли на США, а Великобритания.