Стармер назвал дату нового заседания "Рамштайн" под председательством Британии
Новое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 11 апреля под председательством Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которое цитирует The Guardian.
Выступая на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже, Стармер подтвердил, что западные союзники Киева будут и в дальнейшем поддерживать Украину.
Поэтому 11 апреля Великобритания будет председательствовать на новой встрече группы по обороне Украины "для мобилизации большей военной помощи и поддержки Украины в борьбе".
Также в своей речи премьер Британии обвинил Россию в "затягивании времени" и "игре на выигрыш" относительно перемирия в Украине.
"Более двух недель назад Украина согласилась на немедленное перемирие на 30 дней, но это предложение до сих пор оставалось без ответа (России - ред.)", - сказал Стармер.
Он отметил, Россия также "выдвинула новые условия и задержки" по прекращению огня в Черном море, и сказал, что президент США Трамп "правильно отметил, что Россия тянет время".
"Мы согласились здесь, в Париже, что очевидно - россияне затягивают процесс. Они играют в игры и выигрывают время. Это классический ход из учебника Путина, но мы не можем позволить им затягивать это, пока они продолжают вести свою незаконную агрессию", - подчеркнул Стармер.
Премьер Британии добавил, что сегодня Европа мобилизуется вместе для достижения мира в Украине на уровне, которого не было десятилетиями.
"Мы настроены обеспечить справедливый и длительный мир, потому что мы знаем, что это важно для Украины и Европы в целом", - подытожил Стармер.
Встреча в формате "Рамштайн"
Напомним, что 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа. США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет. Тогда "Рамштайн" впервые возглавляли на США, а Великобритания.
Заметим, позже министр обороны Рустем Умеров рассказал об основных итогах "Рамштайн".
Также Умеров подчеркнул, что механизм "Рамштайн" является критически важным для координации международной помощи Украине. Этот формат остается ключевым для поддержки оборонных усилий.
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