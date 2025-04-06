Стармер: мита Трампа означають нову еру для економіки Європи

Згідно з пресрелізом канцелярії Стармера, він дзвонив сьогодні голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і Фрідріху Мерцу, майбутньому канцлеру ФРН.

"Вони всі погодилися, що - як і у випадку з обороною та безпекою - це нова ера для світової економіки. Європа повинна піднятися, щоб відповідати моменту і забезпечити мінімізацію впливу на працьовитих людей, тісно співпрацюючи при цьому з іншими країнами, щоб допомогти зберегти ширшу економічну стабільність", - ідеться в повідомленні.

Хоч Стармер і розчарований новими тарифами, він закликав закликав до спокою і "готовності до всіх несподіванок". CNN пише, що це перегукується з попередніми заявами прем'єра Британії про тарифи президента США Дональда Трампа.