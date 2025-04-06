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Стармер: пошлины Трампа означают новую эру для экономики Европы

Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Британии Кир Стармер говорил сегодня с ключевыми лидерами Европы. Он сказал им, что континент вступает в "новую эру мировой экономики" в свете пошлин Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно пресс-релизу канцелярии Стармера, он звонил сегодня главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлеру Германии Олафу Шольцу и Фридриху Мерцу, будущему канцлеру ФРГ.

"Они все согласились, что - как и в случае с обороной и безопасностью - это новая эра для мировой экономики. Европа должна подняться, чтобы соответствовать моменту и обеспечить минимизацию воздействия на трудолюбивых людей, тесно сотрудничая при этом с другими странами, чтобы помочь сохранить более широкую экономическую стабильность", - говорится в сообщении.

Хоть Стармер и разочарован новыми тарифами, он призвал призвал к спокойствию и "готовности ко всем неожиданностям". CNN пишет, что это перекликается с предыдущими заявлениями премьера Британии о тарифах президента США Дональда Трампа.

Пошлины Трампа

Напомним, что на этой неделе Трамп объявил о масштабных взаимных пошлинах практически против всех торговых партнеров США.

По данным агентства Reuters, страны Европейского союза в ближайшие дни планируют принять контрмеры против американских тарифов. В частности, речь идет о пошлинах на весь импорт из США - начиная от зубной щетки, заканчивая бриллиантами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что более 50 стран стран обратились к Белому дому с предложением начать торговые переговоры.

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Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияЄвропаДональд ТрампКир Стармер