Стармер: ми відправимо військовий контингент до України

Стармер заявив, що Британія приймає важливі кроки. За його словами, вони використовуватимуть економічні санкції і тиск на Росію, щоб посилити Україну.

Він зауважив, що наразі погоджено, що будь-який тривалий мир передбачає суверенність і безпеку України, і Україна має бути стороною цієї угоди.

Ба більше, за Словами Стармера, у випадку мирної угоди Британія посилить власні оборонні спроможності України, щоб попередити будь-яке майбутнє посягнення на українські кордони.

"Ми відрядимо контингент в Україну, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати, нехтувавши можливістю допомогти. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі й чоботами на землі", - наголосив він.

Він також зауважив, що для того, щоб досягнути успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку Сполучених Штатів Америки. Стармер сказав, що він вже співпрацює з американським президентом Дональдом Трампом.

"Хочу бути чітким: зараз нам потрібно співпрацювати. Наприкінці ми погодилися, що ми зустрінемось ще дуже скоро з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє, це момент, щоб об'єднатися для тривалого та справедливого миру", - підкреслив він.

Коаліція щодо допомоги Україні

"Щодо коаліції, так, деякі країни вже висловили своє погодження, своє бажання стати частиною цього плану, над яким ми працюємо. Вони, звісно, висловлять свої власні думки з цього приводу", - додав Стармер.

Він зауважив, що без критики, та з повною повагою, приймає позицію інших держав, які не відчувають, що можуть зробити свій внесок у вигляді відправки військових до України, проте висловив впевненість, що якщо хоч деякі будуть брати участь, це дозволить рухатися вперед.

"Саме, тому, що це ретельно розроблений план, який необхідно максимально оперативно запроваджувати, щоб зберегти мир, союзницькі стосунки зі Сполученими Штатами, безпеку та оборону Сполученого Королівства та Європи", - підсумував він.

Саміт європейських лідерів

Нагадаємо, сьогодні у Лондоні пройшов саміт, що був присвячений Україні. У ньому взяли участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.

Головними темами саміту стали: