"Раз на покоління". Стармер попередив про критичний момент для безпеки Європи
Розв'язання питання України - це не лише питання правильного чи неправильного. Це той момент для безпеки Європи, який трапляється "раз на покоління".
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Відкриваючи саміт, що сьогодні проходить в Лондоні, Стармер разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським відзначив теплий прийом, який був наданий українському лідеру, коли він прибув.
"Ми всі з вами, з Україною, стільки, скільки буде потрібно", - зауважив він.
Однак він попередив, що "це момент, який трапляється раз на покоління для безпеки Європи", та наголосив, що "добре вирішення питання для України - це не лише питання правильного чи неправильного, а життєво важливо для безпеки кожної нації тут і багатьох інших".
Стармер зазначив, що має намір працювати над планом для України, щоб потім "обговорити його з США і рухатися вперед разом".
Водночас він зауважив, що сьогоднішній саміт зосередиться на тому, як країни можуть разом забезпечити справедливий, сталий мир в Україні та на тому, як підтримати Україну.
"Оскільки навіть коли Росія говорить про мир, вона продовжує свою невпинну агресію", - зазначив прем'єр.
Саміт європейських лідерів
Нагадаємо, сьогодні в уряді Британії анонсували, що саміт у Лондоні буде присвячений Україні. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.
Головними темами майбутнього саміту стали:
зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою допомогою та посиленням економічного тиску на Росію;
необхідність міцної й довгострокової угоди, яка забезпечить стійкий мир в Україні та гарантуватиме здатність країни стримувати й захищатися від можливих майбутніх нападів з боку Росії;
наступні кроки в розробці надійних гарантій безпеки.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
РБК-Україна писало, що близько 16:00 години глава української держави Володимир Зеленський прибув на саміт.
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