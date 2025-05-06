Стармер і Макрон обговорили 30-денне перемир'я: згадувалася роль Росії
У понеділок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили перемир'я в Україні і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.
"Прем'єр-міністр розпочав із роздумів про те, яку честь він відчуває, беручи участь у зворушливих святкуваннях Дня Перемоги цього тижня, включно з пам'ятними заходами, що проводяться сьогодні", - йдеться в публікації.
Звертаючись до ситуації в Україні, лідери обговорили необхідність для Росії взяти на себе зобов'язання про 30-денне припинення вогню, щоб забезпечити змістовні мирні переговори.
"Україна довела, що вона хоче і готова сісти за стіл переговорів і є стороною миру", - додав Стармер.
Також лідери двох держав очікують на саміт Великої Британії та Франції, який відбудеться цього року. Сторони домовилися активізувати співпрацю між двома країнами в усіх сферах, включно з обороною і безпекою, а також нелегальною міграцією. Обидва підкреслили, що необхідно зробити ще більше для припинення нелегальної міграції.
"Вони також погодилися з важливістю успішного проведення саміту ЄС-Великобританія, який відбудеться за два тижні", - йдеться на сайті.
Обговорюючи ситуацію в Газі, Стармер і Макрон висловили глибоке занепокоєння останніми подіями і погодилися з необхідністю відновлення мирного процесу.
"Лідери з нетерпінням чекають наступної розмови", - резюмували в британському уряді.
Перемир'я між Україною та РФ
Нагадаємо, наприкінці квітня російський диктатор Володимир Путін анонсував триденне "перемир'я" з 8 до 11 травня, яке передбачає зупинення всіх бойових дій. Однак, згадуючи "великоднє перемир'я", припинення вогню було тільки в повітрі, але на фронті штурми РФ тривали. Також існує думка, що триденне перемир'я потрібне Путіну тільки для того, щоб провести на 9 травня парад.
Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я "хоч відсьогодні". Але на 30 днів і тільки в разі, якщо Росія буде готова до дзеркальних кроків.
Учора президент США Дональд Трамп сказав, що пропозиція Путіна про триденне перемир'я не така вже й довга, але це "дуже багато".
"Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми почали", - заявив Трамп, згадавши, що до цього ніхто три роки не розмовляв із Путіним.
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