Стармер і Макрон обговорили 30-денне перемир'я: згадувалася роль Росії

У понеділок прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони обговорили перемир'я в Україні і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

"Прем'єр-міністр розпочав із роздумів про те, яку честь він відчуває, беручи участь у зворушливих святкуваннях Дня Перемоги цього тижня, включно з пам'ятними заходами, що проводяться сьогодні", - йдеться в публікації.

Звертаючись до ситуації в Україні, лідери обговорили необхідність для Росії взяти на себе зобов'язання про 30-денне припинення вогню, щоб забезпечити змістовні мирні переговори.

"Україна довела, що вона хоче і готова сісти за стіл переговорів і є стороною миру", - додав Стармер.

Також лідери двох держав очікують на саміт Великої Британії та Франції, який відбудеться цього року. Сторони домовилися активізувати співпрацю між двома країнами в усіх сферах, включно з обороною і безпекою, а також нелегальною міграцією. Обидва підкреслили, що необхідно зробити ще більше для припинення нелегальної міграції.

"Вони також погодилися з важливістю успішного проведення саміту ЄС-Великобританія, який відбудеться за два тижні", - йдеться на сайті.

Обговорюючи ситуацію в Газі, Стармер і Макрон висловили глибоке занепокоєння останніми подіями і погодилися з необхідністю відновлення мирного процесу.

"Лідери з нетерпінням чекають наступної розмови", - резюмували в британському уряді.