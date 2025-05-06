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Стармер и Макрон обсудили 30-дневное перемирие: упоминалась роль России

Вторник 06 мая 2025 02:08
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Стармер и Макрон обсудили 30-дневное перемирие: упоминалась роль России Фото: Кир Стармер и Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник премьер-министр Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили перемирие в Украине и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

"Премьер-министр начал с размышлений о том, какую честь он ощущает, принимая участие в трогательных празднованиях Дня Победы на этой неделе, включая памятные мероприятия, проводимые сегодня", - говорится в публикации.

Обращаясь к ситуации в Украине, лидеры обсудили необходимость для России взять на себя обязательство о 30-дневном прекращении огня, чтобы обеспечить содержательные мирные переговоры.

"Украина доказала, что она хочет и готова сесть за стол переговоров и является стороной мира", - добавил Стармер.

Также лидеры двух государств ожидают саммита Великобритании и Франции, который состоится в этом году. Стороны договорились активизировать сотрудничество между двумя странами во всех сферах, включая оборону и безопасность, а также нелегальную миграцию. Оба подчеркнули, что необходимо сделать еще больше для пресечения нелегальной миграции.

"Они также согласились с важностью успешного проведения саммита ЕС-Великобритания, который состоится через две недели", - говорится на сайте.

Обсуждая ситуацию в Газе, Стармер и Макрон выразили глубокую обеспокоенность последними событиями и согласились с необходимостью возобновления мирного процесса.

"Лидеры с нетерпением ждут следующего разговора", - резюмировали в британском правительстве.

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, в конце апреля российский диктатор Владимир Путин анонсировал трехдневное "перемирие" с 8 по 11 мая, которое предусматривает остановку всех боевых действий. Однако, вспоминая "пасхальное перемирие", прекращение огня было только в воздухе, но на фронте штурмы РФ продолжались. Также, бытует мнение, что трехдневное перемирие нужно Путину только для того, чтобы провести на 9 мая парад.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию "хоть с сегодняшнего дня". Но на 30 дней и только в случае, если Россия будет готова к зеркальным шагам.

Вчера президент США Дональд Трамп сказал, что предложение Путина о трехдневном перемирии не такое уж и длинное, но это "очень много".

"Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет. Мы надеемся, что так и будет. Как вы знаете, Путин объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж и много, но это очень много, если вы знаете, с чего мы начали", - заявил Трамп, упомянув, что до этого никто три года не разговаривал с Путиным.

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