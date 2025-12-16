Стармер доручив терміново перевірити масштаби іноземного втручання в політику Британії

Уряд Британії розпочав прискорену перевірку чинних фінансових норм, що регулюють політичні донати та захист виборчих процесів. Очікується, що звіт буде представлено наприкінці березня.

Перегляд очолить Філіп Райкрофт - колишній постійний секретар департаменту з Brexit. За словами чиновників, він має оцінити ефективність чинних правил і запропонувати можливі зміни. Повний звіт планується оприлюднити публічно.

Що передувало

Рішення про початок перевірки стало реакцією на вирок Натану Гіллу - колишньому лідеру партії Reform UK в Уельсі. Він визнав, що отримував десятки тисяч фунтів готівкою за поширення проросійських заяв у медіа та Європейському парламенті. Правоохоронці заявили, що деякі фігуранти справи могли мати прямі зв'язки з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про ініціативу в Палаті громад оголосив міністр житлового господарства, громад і місцевого самоврядування Стів Рід. Він назвав дії Гілла "плямою на британській демократії" і заявив, що незалежний перегляд має усунути вразливості в системі політичного фінансування.