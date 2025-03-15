Стармер анонсував нову зустріч для розробки "практичних планів" щодо мирної угоди

Стармер зробив заяву на пресконференції після віртуального саміту "коаліції охочих". За його словами, країни погодилися прискорити практичну роботу для підтримки потенційної мирної угоди.

"Ми домовилися, що військові планувальники знову зберуться у Великій Британії наступного тижня, щоб розробити практичні плани щодо того, як наші військові можуть підтримувати майбутню безпеку України", - сказав прем'єр Британії.

Стармер зазначив, що після оголошення пропозиції про 30-денне перемир'я м'яч опинився на боці Росії, і диктатор Володимир Путін повинен довести, що він серйозно ставиться до миру.

"Ми розбудуємо власну оборону та Збройні сили України і будемо готові до розгортання "коаліції охочих" у разі мирної угоди, щоб допомогти захистити Україну на землі, на морі та в небі", - заявив Стармер.

Лідери на саміті наголосили на необхідності потужних механізмів моніторингу, щоб забезпечити виявлення та фіксування будь-яких порушень угоди. Країни погодилися активізувати допомогу Україні та посилити тиск на РФ, що переконати Путіна сісти за стіл переговорів.

"Щоб досягти цього, ми прискоримо нашу військову підтримку, посилимо наші санкції щодо доходів Росії та продовжимо вивчати всі законні шляхи, щоб гарантувати, що Росія заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - заявив прем'єр Британії.