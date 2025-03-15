Стармер анонсировал новую встречу для разработки "практических планов" по мирному соглашению

В Британии на следующей неделе состоится встреча военных чиновников. Они обсудят "практические планы" по возможном мирном соглашении для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Кира Стармера, которого цитирует The Guardian.
Стармер сделал заявление на пресс-конференции после виртуального саммита "коалиции желающих". По его словам, страны согласились ускорить практическую работу для поддержки потенциального мирного соглашения.
"Мы договорились, что военные планировщики снова соберутся в Великобритании на следующей неделе, чтобы разработать практические планы относительно того, как наши военные могут поддерживать будущую безопасность Украины", - сказал премьер Британии.
Стармер отметил, что после объявления предложения о 30-дневном перемирии мяч оказался на стороне России, и диктатор Владимир Путин должен доказать, что он серьезно относится к миру.
"Мы построим собственную оборону и Вооруженные силы Украины и будем готовы к развертыванию "коалиции желающих" в случае мирного соглашения, чтобы помочь защитить Украину на земле, на море и в небе", - заявил Стармер.
Лидеры на саммите подчеркнули необходимость мощных механизмов мониторинга, чтобы обеспечить выявление и фиксирование любых нарушений соглашения. Страны согласились активизировать помощь Украине и усилить давление на РФ, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров.
"Чтобы достичь этого, мы ускорим нашу военную поддержку, усилим наши санкции в отношении доходов России и продолжим изучать все законные пути, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", - заявил премьер Британии.
Премьер Британии Кир Стармер инициировал онлайн-встречу стран "коалиции желающих". Главная цель этой коалиции - обеспечить мир в Украине в случае заключения соответствующего соглашения. Это, в частности, включает направление иностранного контингента.
В виртуальной встрече приняли участие европейские страны, руководство ЕС, генсек НАТО, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Также сообщалось об участии президента Владимира Зеленского.
Напомним, что Великобритания и Франция возглавили работу Европы над мирным соглашением по Украине. Затем его планируют представить президенту США Дональду Трампу.
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