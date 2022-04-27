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Starlink зарегистрировал свое представительство в Украине

Фото: Starlink официально заходит на украинский рынок (starlink  com)
Автор: Юлия Бойко

Американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине. Он занимается предоставлением услуг спутникового интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX только зарегистрировано в Украине", - отметил он.

Отметим, в условиях полномасштабного российского вторжения основатель SpaceX Илон Маск откликнулся на просьбу украинских властей, в результате чего Украина получила сотни комплектов для подключения к спутниковому интернету Starlink. Это помогло обеспечить стабильной связью объекты критической инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что на период военного положения в Украине сняли ограничения на подключение к интернету от Starlink.

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ИнтернетSpaceXМихаил Федоров