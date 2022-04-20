В Украине сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink
Фото: вице-премьер Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
В Украине временно сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink. Данный период продлится, пока действует военное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, сегодня Нацкомиссия в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи по инициативе Госспецсвязи приняла решение, которым предусмотрено:
- на период военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всем категориям пользователей;
- внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.
Напомним, ранее сообщалось, что Starlink откроет свое представительство в Украине.
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