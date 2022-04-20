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В Украине сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink

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Киев, Среда 20 апреля 2022 16:18
В Украине сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink Фото: вице-премьер Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В Украине временно сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink. Данный период продлится, пока действует военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, сегодня Нацкомиссия в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи по инициативе Госспецсвязи приняла решение, которым предусмотрено:

  • на период военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всем категориям пользователей;
  • внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

Напомним, ранее сообщалось, что Starlink откроет свое представительство в Украине.

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