Starlink зареєстрував своє представництво в Україні

Американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проекту Starlink в Україні. Він займається наданням послуг супутникового інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зазначимо, в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв'язком об'єкти критичної інфраструктури.

"Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX щойно зареєстровано в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на період воєнного стану в Україні зняли обмеження на підключення до інтернету від Starlink.

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