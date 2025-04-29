У Starlink з'явився реальний конкурент: Amazon відправив у космос перші інтернет-супутники

Перші 27 супутників для широкосмугового інтернет-угруповання Kuiper компанії Amazon запущено в космос. Компанія створить мережу, яка конкуруватиме зі Starlink компанії SpaceX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Супутники стали першими з 3 236, які Amazon планує вивести на низьку навколоземну орбіту в рамках проєкту Kuiper вартістю 10 млрд доларів, презентованого 2019 року.

Мета проєкту - забезпечити глобальний широкосмуговий доступ до інтернету для споживачів, бізнесу та державних структур - тих клієнтів, яких SpaceX уже багато років залучає за допомогою свого успішного проєкту Starlink.

Ракета Atlas V, створена в рамках спільного підприємства Boeing і Lockheed Martin - United Launch Alliance (ULA), доставила на орбіту партію з 27 супутників. Запуск відбувся 28 квітня з майданчика ULA на базі космічних сил на мисі Канаверал. Першу спробу запуску 9 квітня було скасовано через несприятливу погоду.

Амбітний проєкт

Проєкт Kuiper - можливо, наймасштабніша ініціатива Amazon, яка ставить компанію в пряму конкуренцію не тільки зі Starlink, а й зі світовими телекомунікаційними гігантами, такими як AT&T і T-Mobile. Amazon позиціонує свою систему як засіб усунення цифрової нерівності в сільських районах, де інтернет-зв'язок або відсутній, або вкрай нестабільний.

Розгортання перших робочих супутників було відкладено більш ніж на рік - спочатку Amazon планувала запустити їх на початку 2024 року. Відповідно до вимог Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), компанія має вивести на орбіту половину свого угруповання - 1 618 супутників - до середини 2026 року. Однак, на думку аналітиків, повільні темпи старту, ймовірно, змусять Amazon просити про відстрочку.

Генеральний директор ULA Торі Бруно повідомив Reuters, що компанія може виконати до п'яти запусків Kuiper цього року. У заявці до FCC, поданій 2020 року, Amazon вказала, що може почати надання послуг у північних і південних регіонах уже за наявності 578 супутників, розширюючи покриття в міру збільшення угруповання в бік екватора.

Проєкт Kuiper - це амбітний вихід Amazon, одного з лідерів у сфері веб-сервісів та електронної комерції, на ринок супутникового інтернету, де на сьогоднішній день домінує SpaceX. Керівництво Amazon робить ставку на досвід компанії в розробці споживчих пристроїв і розвинену інфраструктуру хмарних обчислень, з якою буде інтегрований Kuiper, як на конкурентну перевагу перед Starlink.

У 2023 році Amazon вивела на орбіту два прототипи супутників, випробування яких, за її словами, пройшли успішно. У 2024 році компанія звела їх з орбіти. Донедавна Amazon рідко ділилася інформацією про перебіг проєкту, проте на початку квітня оголосила про перші плани щодо запуску супутників Kuiper.

"Місця вистачить усім"

SpaceX Ілона Маска, що володіє унікальною перевагою як оператор супутників і як пускова компанія з багаторазовими ракетами Falcon 9, з 2019 року вивела на орбіту понад 8 000 супутників Starlink. У понеділок відбувся вже 250-й спеціалізований запуск Starlink. Наразі компанія здійснює щонайменше одну місію на тиждень, кожна з яких доставляє близько двох десятків супутників для розширення пропускної спроможності мережі та заміни застарілих апаратів.

Високі темпи розгортання дали змогу SpaceX залучити понад 5 мільйонів користувачів у 125 країнах, трансформувати глобальний ринок супутникового інтернету і викликати інтерес з боку військових і розвідувальних структур, які розглядають Starlink як стратегічний актив для національної безпеки.

Голова ради директорів Amazon Джефф Безос висловив упевненість у конкурентоспроможності Kuiper. В інтерв'ю агентству Reuters у січні він зазначив, що "попит на інтернет ненаситний".

"На цьому ринку знайдеться місце для безлічі переможців. Я впевнений, що Starlink продовжить бути успішним, і я впевнений, що Kuiper теж буде успішним. Система буде орієнтована насамперед на комерційне застосування, але без сумніву, супутникові угруповання на низькій орбіті знайдуть і оборонне застосування", - сказав він.

У 2023 році Amazon представила призначені для користувача термінали Kuiper - антену розміром із вінілову платівку LP, а також більш компактний варіант, який можна порівняти за розміром із пристроєм для читання електронних книг Kindle. Компанія планує випустити десятки мільйонів таких пристроїв за ціною менше 400 доларів за одиницю.

У 2022 році Amazon замовила 83 запуски в ULA, французької Arianespace і Blue Origin, що належить Безосу, - уклавши найбільший в історії галузі контракт на запуск супутників перед початком повномасштабного розгортання Kuiper.