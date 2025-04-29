У Starlink появился реальный конкурент: Amazon отправил в космос первые интернет-спутники

Первые 27 спутников для широкополосной интернет-группировки Kuiper компании Amazon запущены в космос. Компания создаст сеть, которая будет конкурировать с Starlink компании SpaceX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спутники стали первыми из 3 236, которые Amazon планирует вывести на низкую околоземную орбиту в рамках проекта Kuiper стоимостью 10 млрд долларов, представленного в 2019 году.

Цель проекта - обеспечить глобальный широкополосный доступ в интернет для потребителей, бизнеса и государственных структур - тех клиентов, которых SpaceX уже много лет привлекает с помощью своего успешного проекта Starlink.

Ракета Atlas V, созданная в рамках совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin - United Launch Alliance (ULA), доставила на орбиту партию из 27 спутников. Запуск состоялся 28 апреля с площадки ULA на базе космических сил на мысе Канаверал. Первая попытка запуска 9 апреля была отменена из-за неблагоприятной погоды.

Амбициозный проект

Проект Kuiper - возможно, самая масштабная инициатива Amazon, которая ставит компанию в прямую конкуренцию не только со Starlink, но и с мировыми телекоммуникационными гигантами, такими как AT&T и T-Mobile. Amazon позиционирует свою систему как средство устранения цифрового неравенства в сельских районах, где интернет-связь либо отсутствует, либо крайне нестабильна.

Развертывание первых рабочих спутников было отложено более чем на год - изначально Amazon планировала запустить их в начале 2024 года. В соответствии с требованиями Федеральной комиссии по связи США (FCC), компания должна вывести на орбиту половину своей группировки - 1 618 спутников - к середине 2026 года. Однако, по мнению аналитиков, медленные темпы старта, вероятно, вынудят Amazon просить об отсрочке.

Генеральный директор ULA Тори Бруно сообщил Reuters, что компания может выполнить до пяти запусков Kuiper в этом году. В заявке в FCC, поданной в 2020 году, Amazon указала, что может начать предоставление услуг в северных и южных регионах уже при наличии 578 спутников, расширяя покрытие по мере увеличения группировки в сторону экватора.

Проект Kuiper - это амбициозный выход Amazon, одного из лидеров в области веб-сервисов и электронной коммерции, на рынок спутникового интернета, где на сегодняшний день доминирует SpaceX. Руководство Amazon делает ставку на опыт компании в разработке потребительских устройств и развитую инфраструктуру облачных вычислений, с которой будет интегрирован Kuiper, как на конкурентное преимущество перед Starlink.

В 2023 году Amazon вывела на орбиту два прототипа спутников, испытания которых, по ее словам, прошли успешно. В 2024 году компания свела их с орбиты. До недавнего времени Amazon редко делилась информацией о ходе проекта, однако в начале апреля объявила о первых планах по запуску спутников Kuiper.

"Места хватит всем"

SpaceX Илона Маска, обладающая уникальным преимуществом как оператор спутников и как пусковая компания с многоразовыми ракетами Falcon 9, с 2019 года вывела на орбиту более 8 000 спутников Starlink. В понедельник состоялся уже 250-й специализированный запуск Starlink. Сейчас компания осуществляет как минимум одну миссию в неделю, каждая из которых доставляет около двух десятков спутников для расширения пропускной способности сети и замены устаревших аппаратов.

Высокие темпы развертывания позволили SpaceX привлечь более 5 миллионов пользователей в 125 странах, трансформировать глобальный рынок спутникового интернета и вызвать интерес со стороны военных и разведывательных структур, которые рассматривают Starlink как стратегический актив для национальной безопасности.

Председатель совета директоров Amazon Джефф Безос выразил уверенность в конкурентоспособности Kuiper. В интервью агентству Reuters в январе он отметил, что "спрос на интернет ненасытен".

"На этом рынке найдется место для множества победителей. Я уверен, что Starlink продолжит быть успешным, и я уверен, что Kuiper тоже будет успешным. Система будет ориентирована прежде всего на коммерческое применение, но без сомнения, спутниковые группировки на низкой орбите найдут и оборонное применение", - сказал он.

В 2023 году Amazon представила пользовательские терминалы Kuiper - антенну размером с виниловую пластинку LP, а также более компактный вариант, сопоставимый по размеру с устройством для чтения электронных книг Kindle. Компания планирует выпустить десятки миллионов таких устройств по цене менее 400 долларов за единицу.

В 2022 году Amazon заказала 83 запуска у ULA, французской Arianespace и принадлежащей Безосу Blue Origin - заключив крупнейший в истории отрасли контракт на запуск спутников перед началом полномасштабного развертывания Kuiper.