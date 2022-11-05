Starlink вводит новые ограничения для пользователей сети: что известно
Starlink теперь будет снижать скорость трафика и внедрит приоритетный доступ к сети Интернет. Однако это касается не всех пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, с декабря 2022 года начнет замедлять скорость передачи данных для пользователей, которые будут загружать более 1 ТБ в месяц. При этом все пользователи с начала месяца получат приоритетный доступ, то есть сервис будет отслеживать, сколько данных человек потребляет с 7:00 до 23:00. Если превышен лимит информации на 1 ТБ, учетная запись клиента будет переведена на пакет "Базовый доступ" с пониженным приоритетом загрузки. Иными словами, скорость передачи данных планируют уменьшать.
Данные, обнародованные Starlink, свидетельствуют о том, что среди клиентов таких пользователей всего 10%. Что касается пользователей портативных антенн Starlink, то они вообще не смогут получить приоритетный доступ. Будут ли ограничения для украинских военных – пока неизвестно.
В SpaceX объяснили причину введения таких новшеств. Специалисты компании считают, что интернет – это ограниченный ресурс, и сейчас им нужно балансировать между управлением сетью и удовлетворением спроса.
Ранее сообщалось, что Starlink поможет развернуть публичные Wi-Fi точки по всей Украине на случай отключения электроэнергии. Это позволит миллионам украинцев оставаться на связи, даже если операторы не смогут обеспечить пользователей покрытием сотовой связи.
Напомним, компания SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.
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