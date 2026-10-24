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Starlink в Україні відновив роботу на швидкості 161 км/год, - джерела

09:23 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: Starlink в Україні відновив роботу на швидкості 161 км/год (Getty Images)

В Україні 24 жовтня військовий Starlink відновив роботу на швидкості 161 км/год.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у Міністерстві оборони України.

Станом на ранок 24 жовтня, Сили оборони України і фахівці Міноборони фіксують, що Starlink/ Starshield почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год.

"Продовжуємо моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та зʼясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього звʼязку", - повідомили джерела у відомстві.

Нагадаємо, ще вчора, 23 жовтня, радник президента України Дмитро Литвин повідомляв, що в Україні досі діють ліміти на роботу військового Starlink, попри заяву президента США Дональда Трампа про їх зняття.

Як повідомляв The Wall Street Journal, Трамп зателефонував Ілону Маску й попросив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні.

За даними видання, одразу після розмови система почала працювати у звичнішому режимі, а українські посадовці підтвердили зростання швидкості терміналів.

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