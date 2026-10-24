Starlink в Україні відновив роботу на швидкості 161 км/год, - джерела

Станом на ранок 24 жовтня, Сили оборони України і фахівці Міноборони фіксують, що Starlink/ Starshield почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год.

"Продовжуємо моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та зʼясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього звʼязку", - повідомили джерела у відомстві.