Starlink в Україні відновив роботу на швидкості 161 км/год, - джерела

В Україні 24 жовтня військовий Starlink відновив роботу на швидкості 161 км/год.
Про це РБК-Україна повідомили джерела у Міністерстві оборони України.
Станом на ранок 24 жовтня, Сили оборони України і фахівці Міноборони фіксують, що Starlink/ Starshield почав працювати на швидкості більше ніж 161 км/год.
"Продовжуємо моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та зʼясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього звʼязку", - повідомили джерела у відомстві.
Нагадаємо, ще вчора, 23 жовтня, радник президента України Дмитро Литвин повідомляв, що в Україні досі діють ліміти на роботу військового Starlink, попри заяву президента США Дональда Трампа про їх зняття.
Як повідомляв The Wall Street Journal, Трамп зателефонував Ілону Маску й попросив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні.
За даними видання, одразу після розмови система почала працювати у звичнішому режимі, а українські посадовці підтвердили зростання швидкості терміналів.