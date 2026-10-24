Starlink в Украине возобновил работу на скорости 161 км/ч, - источники

По состоянию на утро 24 октября, Силы обороны Украины и специалисты Минобороны фиксируют, что Starlink/Starshield начал работать на скорости более 161 км/ч.

"Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле возобновлена работа этой связи", - сообщили источники в ведомстве.