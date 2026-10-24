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Starlink в Украине возобновил работу на скорости 161 км/ч, - источники

09:23 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Starlink в Украине возобновил работу на скорости 161 км/ч (Getty Images)

В Украине 24 октября военный Starlink возобновил работу на скорости 161 км/ч.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

По состоянию на утро 24 октября, Силы обороны Украины и специалисты Минобороны фиксируют, что Starlink/Starshield начал работать на скорости более 161 км/ч.

"Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле возобновлена работа этой связи", - сообщили источники в ведомстве.

Напомним, еще вчера, 23 октября, советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщал, что в Украине до сих пор действуют лимиты на работу военного Starlink, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об их снятии.

Как сообщал The Wall Street Journal, Трамп позвонил по телефону Илону Маску и попросил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине.

По данным издания, сразу после разговора система начала работать в более привычном режиме, а украинские чиновники подтвердили рост скорости терминалов.

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