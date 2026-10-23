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Starlink в Україні досі працює з лімітами попри заяви Трампа, - радник Зеленського

09:46 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Ліміти на Starlink для України залишаються (starlink.com)

В Україні досі діють ліміти на роботу військового Starlink, попри заяву президента США Дональда Трампа про їх зняття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника президента України Дмитра Литвина в X.

"Ми бачимо ті самі ліміти, тому наразі нічого не змінилося", - написав Литвин.

Свій коментар він залишив під повідомленням журналіста WSJ Алекса Ворда про те, що Трамп зателефонував засновнику SpaceX Ілону Маску і попросив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні.

У тому дописі також йшлося, що в четвер система працювала в звичнішому режимі.

Водночас, за даними джерел агентства Associated Press, обмеження на роботу супутникового зв'язку в Україні залишаються чинними.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, Трамп зателефонував Маску і попросив прибрати обмеження.

Одразу після розмови система почала працювати на вищих швидкостях.

Згодом Трамп заявив журналістам, що Маск зняв ліміти для військової версії Starlink.

Інформацію про свій дзвінок він коментувати не захотів.

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