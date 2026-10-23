Starlink в Україні досі працює з лімітами попри заяви Трампа, - радник Зеленського

"Ми бачимо ті самі ліміти, тому наразі нічого не змінилося", - написав Литвин.

Свій коментар він залишив під повідомленням журналіста WSJ Алекса Ворда про те, що Трамп зателефонував засновнику SpaceX Ілону Маску і попросив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні.

У тому дописі також йшлося, що в четвер система працювала в звичнішому режимі.

Водночас, за даними джерел агентства Associated Press, обмеження на роботу супутникового зв'язку в Україні залишаються чинними.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, Трамп зателефонував Маску і попросив прибрати обмеження.

Одразу після розмови система почала працювати на вищих швидкостях.