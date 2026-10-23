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Starlink в Украине до сих пор работает с лимитами, несмотря на заявления Трампа, - советник Зеленского

09:46 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Лимиты на Starlink для Украины остаются (starlink.com)

В Украине до сих пор действуют лимиты на работу военного Starlink, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об их снятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника президента Украины Дмитрия Литвина в X.

"Мы видим те же лимиты, поэтому пока ничего не изменилось", - написал Литвин.

Свой комментарий он оставил под сообщением журналиста WSJ Алекса Ворда о том, что Трамп позвонил по телефону основателю SpaceX Илону Маску и попросил снять ограничения на военную версию Starlink в Украине.

В том же сообщении также говорилось, что в четверг система работала в более привычном режиме.

В то же время, по данным источников агентства Associated Press, ограничения на работу спутниковой связи в Украине остаются в силе.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Трамп позвонил по телефону Маске и попросил убрать ограничения.

Сразу после разговора система начала работать на более высоких скоростях.

Впоследствии Трамп заявил журналистам, что Маск снял лимиты для военной версии Starlink.

Информацию о своем звонке он комментировать не захотел.

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