Starlink та розвідка США знову працюють на 100%, - Зеленський

За словами глави держави, розмова була продуктивною та предметною. Він зазначив, що українська розвідка щодо ударів балістикою працює на 100%.

"Емоційний діалог між Україною і США повернувся до роботи. Старлінк повернувся до роботи (в суботу о 5:20 ранку). Ми маємо правильний результат. Ми вийшли з тим, що нам потрібно. Це одна із частин наших розмов в Осло", - розповів президент.

Президент пояснив, що емоційність діалогу раніше супроводжувалася трьома основними викликами - дефіцит систем ППО, обмеження у роботі Starlink та обмеження розвідданих від США.

Наразі два питання вже знято, однак невирішеним залишається питання забезпечення додатковими засобами протиповітряної оборони.