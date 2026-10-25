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У Путіна цинічно закликали Трампа і ЦРУ ліквідувати Зеленського

18:44 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Путіна цинічно закликали Трампа і ЦРУ ліквідувати Зеленського Фото: Дмитро Медведєв (Getty Images)
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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв публічно зажадав від глави Білого дому Дональда Трампа усунути українського лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Телеграм-каналу The Moscow Times.

Поплічник глави Кремля заявив, що Трампу варто доручити Пентагону та ЦРУ розібратися з президентом України.

Медведєв почав вигадувати, що Зеленський "зовсім вже знахабнів щодо Трампа" і "по повній програмі хамить йому".

У переліку претензій до українського лідера експрезидент РФ згадав його підтримку Джо Байдена, вимоги про надання фінансової та військової допомоги, а також нібито небажання погоджуватися на пропозиції щодо мирних переговорів.

Також Медведєв поскаржився на продовження атак ЗСУ на нафтопереробні заводи РФ всупереч позиції Дональда Трампа, "привласнення" американської допомоги та нібито загострення ризику ядерного протистояння між Росією і НАТО.

Поплічник Путіна збрехав, що Зеленський "регулярно плює просто в обличчя президенту США, ігноруючи його заклики та налаштовуючи проти нього впливових американців і європейців".

"Що робити Трампу з таким "своїм сучим сином"? Відповідь є в американській історії. Треба просто викликати міністра війни та директора ЦРУ й доручити їм виправити це прикре непорозуміння... Метод, місце та спосіб не мають значення", - йдеться в новій цинічній заяві Медведєва.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Путін визнав вплив західних санкцій на Росію.

Також ми розповідали, чого в Кремлі очікують від нових переговорів з Україною та США.

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