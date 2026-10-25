Starlink и разведка США снова работают на 100%, - Зеленский

Starlink возобновил работу в Украине, а разведданные по баллистике теперь поступают бесперебойно после продуктивных переговоров Осло.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Алле Мазур.
По словам главы государства, разговор был продуктивным и предметным. Он отметил, что украинская разведка по ударам баллистики работает на 100%.
"Эмоциональный диалог между Украиной и США вернулся к работе. Старлинк вернулся к работе (в субботу в 5:20 утра). У нас есть правильный результат. Мы вышли с тем, что нам нужно. Это одна из частей наших разговоров в Осло", - рассказал президент.
Президент пояснил, что эмоциональность диалога ранее сопровождалась тремя основными вызовами – дефицит систем ПВО, ограничение в работе Starlink и ограничение разведданных от США.
В настоящее время два вопроса уже сняты, однако нерешенным остается вопрос обеспечения дополнительными средствами противовоздушной обороны.
Напомним, что Владимир Зеленский предположил, почему российский диктатор Владимир Путин захотел возобновить переговоры с Украиной, подчеркнув, что согласие российского диктатора еще не означает их реальное проведение.
По словам главы государства, говорить о любых результатах следует только после фактической встречи.
Кроме того, российская сторона прибегает к очередным призывам к эскалации.
В частности, у Путина цинично призвали Трампа и ЦРУ ликвидировать Зеленского, о чем публично заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.