Starlink и разведка США снова работают на 100%, - Зеленский

По словам главы государства, разговор был продуктивным и предметным. Он отметил, что украинская разведка по ударам баллистики работает на 100%.

"Эмоциональный диалог между Украиной и США вернулся к работе. Старлинк вернулся к работе (в субботу в 5:20 утра). У нас есть правильный результат. Мы вышли с тем, что нам нужно. Это одна из частей наших разговоров в Осло", - рассказал президент.

Президент пояснил, что эмоциональность диалога ранее сопровождалась тремя основными вызовами – дефицит систем ПВО, ограничение в работе Starlink и ограничение разведданных от США.

В настоящее время два вопроса уже сняты, однако нерешенным остается вопрос обеспечения дополнительными средствами противовоздушной обороны.