У Starlink появился конкурент: что известно о новом сопернике Илона Маска

Следовательно, Eutelsat объединит свой флот из 36 спутников GEO с группировкой OneWeb из 648 спутников, из которых 428 сейчас находится на орбите.

Подробнее о слиянии активов

Оператор Eutelsat является владельцем 24-процентного пакета акций OneWeb. Правительству Великобритании принадлежит 18% акций. Индийский предприниматель Сунил Миттал контролирует 30% OneWeb.

В свою очередь правительство Франции владеет 20-процентным пакетом акций Eutelsat. Китайская инвестиционная корпорация является владельцем 7% акций Eutelsat. В совдир объединенной компании войдут представители правительств Франции и Великобритании.

Благодаря этому соглашению Великобритания будет иметь возможность возобновить сотрудничество с Евросоюзом в космической сфере. В результате напряженность между Брюсселем и Лондоном снизится.

Что известно о Eutelsat и OneWeb

Eutelsat - французский оператор спутниковой связи. Он занимает первое место по величине оборота среди операторов спутниковой связи в мире.

OneWeb ранее известная как WorldVu - это телекоммуникационная компания, которая создавалась с целью обеспечить сотни миллионов потенциальных пользователей широкополосным доступом к связи в местах, где ее нет.

Конкурент для Starlink

Согласно данным Financial Times, объединение Eutelsat и OneWeb должно позволить им более эффективно конкурировать с американской SpaceX, которая разворачивает на орбите сеть спутников Starlink, и со спутниковой программой Amazon Project Kuiper.