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У Starlink з’явився конкурент: що відомо про нового суперника Ілона Маска

Фото: У Starlink з’явився конкурент (eutelsat.com)
Автор: Олег Васьків

Французький оператор супутникового зв'язку Eutelsat і британська компанія OneWeb об'єднали свої активи. Вони підписали Меморандум та оголосили про злиття. Такими чином у Starlink Ілона Маска з'явився новий глобальний конкурент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Eutelsat.

Відтак, Eutelsat об'єднає свій флот із 36 супутників GEO з угрупованням OneWeb із 648 супутників, з яких 428 зараз перебуває на орбіті.

Детальніше про злиття активів

Оператор Eutelsat є власником 24-відсоткового пакету акцій OneWeb. Уряду Великої Британії належить 18% акцій. Індійський підприємець Суніл Міттал контролює 30% OneWeb.

У свою чергу уряд Франції володіє 20-відсотковим пакетом акцій Eutelsat. Китайська інвестиційна корпорація є власником 7% акцій Eutelsat. До раддира об'єднаної компанії увійдуть представники урядів Франції та Великобританії.

Завдяки цій угоді Велика Британія матиме можливість відновити співпрацю з Євросоюзом у космічній сфері. В результаті напруженість між Брюсселем та Лондоном знизиться.

Що відомо про Eutelsat та OneWeb

Eutelsat - французький оператор супутникового зв'язку. Він посідає перше місце за величиною обороту серед операторів супутникового зв'язку в світі.

OneWeb раніше відома як WorldVu - це телекомунікаційна компанія, яка створювалася з метою забезпечити сотні мільйонів потенційних користувачів широкосмуговим доступом до зв'язку в місцях, де його немає.

Конкурент для Starlink

Згідно з даними Financial Times, об'єднання Eutelsat і OneWeb повинно дозволити їм ефективніше конкурувати з американською SpaceX, яка розгортає на орбіті мережу супутників Starlink, та із супутниковою програмою Amazon Project Kuiper.

Нагадаємо, раніше супутники OneWeb виводилися на орбіту російським "Роскосмосом". У березні топ-менеджмент компанії відмовився від співпраці із Москвою.

Замість "Роскосмосу" супутники OneWeb на орбіту виводитиме SpaceX.

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SpaceXИлон Маск