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Starlink підвищив ціни для українців: коли набудуть чинності

Фото: Starlink підвищив ціни для українців (starlink.com)
Автор: Константин Широкун

Оператор супутникового інтернету компанія Starlink оголосила про підвищення цін на свої послуги для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення користувачів Starlink в Twitter.

Відповідні листи компанія почала розсилати абонентам. З 29 грудня вартість супутникового інтернету для приватних осіб складатиме не 60, а 75 доларів на місяць.

Вартість терміналу та антени Starlink зросте з 500 до 700 доларів. Крім того, тепер при покупці базової станції доведеться платити ще 50 доларів за доставку. Раніше доставка була безкоштовною.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що медустанови України отримали понад 400 станцій Starlink, щоб мати можливість працювати з електронною системою охорони здоров'я та мати доступ до інтернету.

Також раніше ми писали, що американська компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, запустила чергову групу супутників Starlink у космос. У рамках нового запуску вдалося вивести на орбіту 53 апарати.

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Илон Маск