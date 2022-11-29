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Starlink повысил цены для украинцев: когда вступят в силу

Фото: Starlink повысил цены для украинцев (starlink.com)
Автор: Константин Широкун

Оператор спутникового интернета, компания Starlink, объявила о повышении цен на свои услуги для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения пользователей Starlink в Twitter.

Соответствующие письма компания начала рассылать абонентам. С 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц будет составлять не 60, а 75 долларов в месяц.

Стоимость терминала и антенны Starlink вырастет с 500 до 700 долларов. Кроме того, теперь при покупке базовой станции придется платить еще 50 долларов за доставку. Ранее доставка была бесплатной.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что медучреждения Украины получили более 400 станций Starlink, чтобы иметь возможность работать с электронной системой здравоохранения и иметь доступ к интернету.

Также раньше мы писали, что американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.

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Илон Маск