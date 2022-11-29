Starlink повысил цены для украинцев: когда вступят в силу

Оператор спутникового интернета, компания Starlink, объявила о повышении цен на свои услуги для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения пользователей Starlink в Twitter.

Соответствующие письма компания начала рассылать абонентам. С 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц будет составлять не 60, а 75 долларов в месяц. Стоимость терминала и антенны Starlink вырастет с 500 до 700 долларов. Кроме того, теперь при покупке базовой станции придется платить еще 50 долларов за доставку. Ранее доставка была бесплатной.