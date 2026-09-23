Трамп сказав з ким поговорити Україні, щоб використовувати Starlink для ударів по Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що для дозволу на використання терміналів Starlink для ударів по території Росії Україні потрібно поговорити з мільярдером Ілоном Маском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналістки NEWSMAX Нани Саджаї у соцмережі Х.

За словами українського чиновника, який говорив за умов анонімності, Україна на зустрічі з Трампом на Генасамблеї ООН торкнулася теми використання Starlink, щоб використати їх для поразки цілей на території Росії.

"Ви повинні поговорити про це з Ілоном", - відповів Трамп, маючи на увазі голову компанії Starlink.

Також джерело повідомило, що двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом пройшла "дуже добре" та "була дуже позитивною". Українська сторона підтвердила, що готова до енергетичного перемир'я із РФ.

Крім того, NEWSMAX також підтверджує раніше озвучену в ЗМІ інформацію, що сьогодні ввечері (по Києву в ніч на 23 вересня) українські переговорники зустрінуться з представниками країн Е3 (Франції, Німеччини та Британії), щоб обговорити заходи щодо деескалації та ідеї для посланців Трампа Стіва Уіткоффа та Джа.

"Потім вони поговорять із російською стороною", - сказав співрозмовник.