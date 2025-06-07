Starlink Маска в Білому домі насторожив службу безпеки: в чому причина

Служба безпеки Білого дому висловила занепокоєння через встановлення інтернет-терміналу Starlink Ілона Маска на їх території. Як виявилось, установка була проведена без належного узгодження з ІТ-службами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Команда Маска з Догеївського університету США та деякі прихильники з адміністрації Трампа не прислухалися до застережень експертів зі зв’язку Білого дому, які були стурбовані можливими проблемами з безпекою.

Цього року персонал університету встановив інтернет-сервіс Starlink Маска на території комплексу, про що повідомили три джерела, знайомі з ситуацією.

За словами анонімних співрозмовників, керівники комунікаційних систем Білого дому навіть не були попереджені, коли в лютому представники Міністерства енергетики США вийшли на дах сусідньої будівлі, щоб поставити термінал, який з’єднує користувачів комплексу з супутниками Starlink компанії SpaceX Маска.

За словами анонімних джерел видання, керівники систем Білого дому не мали можливості контролювати такі з’єднання, тож не могли гарантувати, що конфіденційна інформація не витікатиме або що хакери не проникнуть у мережу.

Поки що невідомо, чи досі термінал на даху встановлений і чи щось зміниться після того, як Маск перестав працювати з урядом. За словами джерел, у лютому на телефонах у Білому домі з’явилася мережа Wi-Fi "Starlink Guest", яка запитує лише пароль, без імені користувача чи інших способів перевірки.

Ця мережа, як відомо, й досі з’являється на телефонах відвідувачів Білого дому.

Білий дім передав це питання до Секретної служби США, яка відмовилася коментувати деталі з міркувань безпеки.

"Ми знали про наміри DOGE покращити доступ до Інтернету в кампусі та не вважали це інцидентом безпеки чи порушенням безпеки", - сказав речник Секретної служби Ентоні Гульєльмі.

Встановлення Starlink на даху, як стало відом, спровокувало конфронтацію між співробітниками Міністерства генетики США та Секретною службою.