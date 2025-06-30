Starlink в Ірані офіційно під забороною: користувачам загрожують батоги й ув’язнення

Дане рішення спрямоване на боротьбу з доступом до неконтрольованого інтернету, який дозволяє обхід державної цензури.

Чому заборонили Starlink

Іранська влада прагне зберегти контроль над інформаційним простором і не допускає доступу до мережі без цензури.

Разом з тим, Starlink працює через мережу супутників Ілона Маска й дозволяє обходити урядові обмеження, блокування сайтів та цензуру. Укуси супутникового інтернету для багатьох іранців стали єдиним способом дізнаватися про події у світі без фільтрації.

Попри заборону - десятки тисяч терміналів у роботі

Незважаючи на суворі покарання, експерти оцінюють, що в Ірані досі активними залишаються від 20 000 до 40 000 пристроїв Starlink. Більшість із них потрапили до країни через чорний ринок.

Так, люди ризикують порушити закон, щоб отримати вільний, нецензурований доступ до інформації, месенджерів і соціальних мереж.

Новий виток цензури чи крок назустріч безпеці?

Це не перша спроба іранської влади жорстко обмежити інтернет: раніше під заборону потрапляли VPN‑служби й месенджери. Однак популярність Starlink свідчить про те, що частина населення готова ризикувати заради правдивих новин та послуг світового рівня.

Чи вдасться владі Ірану витіснити супутниковий інтернет - покаже час.