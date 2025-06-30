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Starlink в Иране официально под запретом: пользователям грозят кнуты и тюрьмы

Иран, Понедельник 30 июня 2025 01:48
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Starlink в Иране официально под запретом: пользователям грозят кнуты и тюрьмы Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Иранские власти официально запретили использование спутникового интернета Starlink, криминализировав его применение с жесткими наказаниями - штрафами, плетьми и до двух лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Данное решение направлено на борьбу с доступом к неконтролируемому интернету, который позволяет обход государственной цензуры.

Почему запретили Starlink

Иранские власти стремятся сохранить контроль над информационным пространством и не допускают доступа к сети без цензуры.

Вместе с тем, Starlink работает через сеть спутников Илона Маска и позволяет обходить правительственные ограничения, блокировки сайтов и цензуру. Укусы спутникового интернета для многих иранцев стали единственным способом узнавать о событиях в мире без фильтрации.

Несмотря на запрет - десятки тысяч терминалов в работе

Несмотря на суровые наказания, эксперты оценивают, что в Иране до сих пор активными остаются от 20 000 до 40 000 устройств Starlink. Большинство из них попали в страну через черный рынок.

Так, люди рискуют нарушить закон, чтобы получить свободный, нецензурированный доступ к информации, мессенджерам и социальным сетям.

Новый виток цензуры или шаг навстречу безопасности?

Это не первая попытка иранских властей жестко ограничить интернет: ранее под запрет попадали VPN-службы и мессенджеры. Однако популярность Starlink свидетельствует о том, что часть населения готова рисковать ради правдивых новостей и услуг мирового уровня.

Удастся ли властям Ирана вытеснить спутниковый интернет - покажет время.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана после прекращения огня.

Подробнее о возможных предложениях - читайте в материале РБК-Украина.

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