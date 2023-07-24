Старих на фронт? Путін підняв граничний вік для військових у запасі

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про збільшення граничного віку перебування у запасі Збройних сил Росії для деяких категорій громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

Підвищення граничного віку стосується громадян, які мають звання солдатів, матросів, сержантів, старшин, прапорщиків та мічманів.

Так, граничний вік тих, хто належить до першого розряду, збільшується з 35 до 40 років, до другого розряду - з 45 до 50 років, до третього розряду - з 50 до 55 років.

Крім того, підвищується граничний вік перебування запасників у мобілізаційному резерві.

Вказано, що норми набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Але до 1 січня 2028 року передбачається перехідний період, протягом якого громадяни, які перебувають у запасі, переводитимуться у відставку поетапно.

Крім того, закон передбачає можливість укладання контракту з громадянином, який має громадянство (підданство) іншої держави віком до 52 років. Це також стосується осіб з посвідкою на проживання чи іншим документом, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави.

Закон також закріплює випадки призупинення перебування громадянина в резерві - заклик громадянина на військову службу з мобілізації, укладання ним договору на період проходження військової служби або договору про добровільне сприяння у виконанні завдань, покладених на збройні сили.

Мобілізація у Росії

У вересні 2022 року Путін оголосив часткову мобілізацію через втрати у війні проти України.

Наприклад, щоб прискорити мобілізацію, у Росії запропонували сповіщати мобілізованих про вручення повістки через SMS-повідомлення. Також влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії.

Крім того, в РФ хочуть удесятеро підвищити штрафи, пов'язані з мобілізацією.

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