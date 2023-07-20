ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закручують гайки. У РФ у десятки разів підвищать штрафи для ухилянтів

Новость на русском →
Росія, Четвер 20 липня 2023 12:25
Закручують гайки. У РФ у десятки разів підвищать штрафи для ухилянтів Фото: у Росії у десятки разів підвищать штрафи для ухилянтів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії хочуть підвищити штрафи, які безпосередньо пов'язані з мобілізацією. Наприклад, штрафуватимуть як за неявку у військкомат, так і за неподання списків військовозобов'язаних - від 50 до 500 тисяч рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, Кодекс про адміністративні правопорушення РФ доповнять статтею про ненадання сприяння військкоматам у мобілізаційній роботі при оголошенні мобілізації.

Штрафи хочуть запровадити за невиконання своєчасного оповіщення та явки росіян, які підлягають мобілізації, на збірні пункти або у військові частини, а також несприяння організації такого оповіщення та явки.

Наприклад, неявка росіян за повісткою до військкомату каратиметься штрафом до 50 тис. рублів, а якщо не повідомити туди ж про переїзд, зміну роботи та зміну сімейного стану, штраф становитиме до 20 тис. рублів.

При цьому, до 500 тис. рублів належить заплатити за ненадання сприяння військкоматам при оголошенні мобілізації, а також до 400 тис. рублів - за неподання до військкоматів списків для постановки на військовий облік.

Мобілізація у Росії

У вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію через втрату у війні проти України.

Наприклад, щоб прискорити мобілізацію, в РФ запропонували сповіщати мобілізованих про вручення повістки через SMS-повідомлення. Також влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію