Стариков на фронт? Путин поднял предельный возраст для военных в запасе

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных сил России для некоторых категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий документ .

Повышение предельного возраста касается граждан, которые имеют звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Так, предельный возраст тех из них, кто относится к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

К тому же, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Указано, что нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Но до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого граждане, которые находятся в запасе, будут переводиться в отставку поэтапно.

Кроме того, закон предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, которые имеет гражданство (подданство) другого государства, в возрасте до 52 лет. Это также касается лиц с видом на жительство или иным документом, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Закон также закрепляет случаи приостановления пребывания гражданина в резерве - призыв гражданина на военную службу по мобилизации, заключение им контракта на период прохождения военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы.

Мобилизация в России

В сентябре 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию из-за потерь в войне против Украины.

К примеру, чтобы ускорить мобилизацию, в России предложили извещать мобилизованных о вручении повестки через SMS-сообщения. Также власти Москвы предложили застройщикам обменивать сотрудников-добровольцев для отправки на фронт на подряды от мэрии.

Кроме того, в РФ хотят в десять раз повысить штрафы, которые связаны с мобилизацией.

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