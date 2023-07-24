ua ru
Пн, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стариков на фронт? Путин поднял предельный возраст для военных в запасе

Новина українською →
Россия, Понедельник 24 июля 2023 13:24
Стариков на фронт? Путин поднял предельный возраст для военных в запасе Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об увеличении предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных сил России для некоторых категорий граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий документ.

Повышение предельного возраста касается граждан, которые имеют звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Так, предельный возраст тех из них, кто относится к первому разряду, увеличивается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

К тому же, повышается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Указано, что нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. Но до 1 января 2028 года предусматривается переходный период, в течение которого граждане, которые находятся в запасе, будут переводиться в отставку поэтапно.

Кроме того, закон предусматривает возможность заключения контракта с гражданином, которые имеет гражданство (подданство) другого государства, в возрасте до 52 лет. Это также касается лиц с видом на жительство или иным документом, подтверждающем право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Закон также закрепляет случаи приостановления пребывания гражданина в резерве - призыв гражданина на военную службу по мобилизации, заключение им контракта на период прохождения военной службы либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы.

Мобилизация в России

В сентябре 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию из-за потерь в войне против Украины.

К примеру, чтобы ускорить мобилизацию, в России предложили извещать мобилизованных о вручении повестки через SMS-сообщения. Также власти Москвы предложили застройщикам обменивать сотрудников-добровольцев для отправки на фронт на подряды от мэрии.

Кроме того, в РФ хотят в десять раз повысить штрафы, которые связаны с мобилизацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России Владимир Путин Призыв в армию
NEWS
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
Атака дронов на Москву является спецоперацией ГУР, - источники
DAILY
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Эстонии Ханно Певкур: Надеюсь, что победа Украины придет в этом году