"Старі" і "молоді" міністри: джерела розповіли про настрої всередині Кабміну Корецького

Зокрема, "молоді" міністри дорікають прем'єру, що він занадто "сухий", не виявляє емпатії, не входить в ситуацію, постійно говорить про KPI і терміни і так далі.

"Так, Корецький не грає в апаратні ігри, не наближає до себе людей. У нього є міністр економіки (Олександр Кравченко, - ред.) і Костянтин Мар'євич (держсекретар Кабміну, - ред.). Ось це дві людини, які "його", інші для нього чужинці. Але від до них рівно, однаково рівно ставиться", - каже виданню співрозмовник в оточенні Зеленського.

У політичних колах РБК-Україна чуло про те, що "старі" міністри, у свою чергу, не до кінця сприймають Корецького як свого керівника, деякі з них більше "люблять" екс-прем'єра, нині першого віце-прем'єра та міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Шмигаль для них більш зрозумілий, вони з ним провели більше часу, плюс він більш емпатичний, він може вислухати, попити з ними чай-каву - те, чого немає у прем'єра. Але Шмигаль грає виключно "у Корецького", він за цим уважно стежить, щоб не дай боже, не стати якимось альтернативним центром тяжіння", - спростовує чутки поінформоване джерело видання.

Незважаючи на те, що нинішній Кабмін сформувався вже в умовах неслабкої турбулентності, справжні випробування - зима в умовах російських обстрілів - ще попереду. Це, звісно, породжує серед міністрів деякі побоювання і за власне майбутнє.

"У Кабміні кажуть, що навесні на них можуть все повісити, і потім відправити у відставку. З іншого боку, президент може і не захотіти цього робити", - підсумовує співрозмовник РБК-Україна в команді Зеленського.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром, за його кандидатуру 16 липня проголосували 289 народних депутатів.