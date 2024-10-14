Стара ветеранська політика вже не працює, маємо будувати нову, - Леонов

"На доручення президента Міністерство ветеранів вже розробило та розіслало на погодження Стратегію ветеранської політики на період до 2030 року. Документ має чітку структуру. Визначено три стратегічні цілі. Кожна ціль має окремі завдання, інструменти їх вирішення та індикатори, які будуть свідчити про те, що завдання виконано", - наголосив Леонов.



За його словами, стара ветеранська політика вже не працює. Вона була орієнтована на фрагментарне та символічне вшанування радянських ветеранів.



"Сьогодні ми маємо побудувати систему, яка буде сприяти задоволенню реальних потреб українських воїнів з бойовим досвідом. Держава має зосередитися на створенні можливостей для ветеранів", - додає нардеп.

Заради цього зараз опрацьовуються окремі кластери питань: реабілітація, соціальний захист, навчання, працевлаштування, відкриття власної справи. По кожному кластеру розробляється система заходів, яка має повністю задовольнити потреби ветеранів.



"Оновлення та систематизація законодавства. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” був прийнятий у 1993 році. Він потребує кардинального осучаснення. Загалом правова база, яка стосується ветеранів складається щонайменше з 17 законів та 10 указів президента. І всі вони потребують узгодження. Це завдання буде вирішувати в тому числі й Верховна рада. маємо побудувати систему, яка буде сприяти задоволенню реальних потреб українських воїнів з бойовим досвідом", - говорить Леонов.



З іншого боку, за його словами, особливої уваги потребують родини ветеранів та їх діти. Тобто нова державна політика ветеранів має охоплювати не лише людей з бойовим досвідом, а й їх родини та родини наших загиблих героїв, та деякі інші категорії населення.



"Координація надавачів послуг на всіх етапах підтримки. Налагодження ефективного обміну даними між ними. Вже сформовано робочу групу з питань формування та реалізації комплексної державної політики у сфері захисту прав ветеранів та членів їх сімей. Її створено з ініціативи заступника голови Офісу президента Ірини Верещук і вона ж керує роботою цієї групи", - резюмував він.