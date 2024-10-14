Старая ветеранская политика уже не работает, должны строить новую, - Леонов

"По поручению президента Министерство ветеранов уже разработало и разослало на согласование Стратегию ветеранской политики на период до 2030 года. Документ имеет четкую структуру. Определены три стратегические цели. Каждая цель имеет отдельные задачи, инструменты их решения и индикаторы, свидетельствующие о том, что задача выполнена", - подчеркнул Леонов.



По его словам, старая ветеранская политика уже не работает. Она была ориентирована на фрагментарное и символическое чествование советских ветеранов.



"Сегодня мы должны построить систему, которая будет способствовать удовлетворению реальных потребностей украинских воинов с боевым опытом. Государство должно сосредоточиться на создании возможностей для ветеранов", – добавляет нардеп.

Для этого сейчас прорабатываются отдельные кластеры вопросов: реабилитация, социальная защита, обучение, трудоустройство, открытие собственного дела. По каждому кластеру разрабатывается система мер, которая должна полностью удовлетворить потребности ветеранов.



"Обновление и систематизация законодательства. Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" был принят в 1993 году. Он нуждается в кардинальном осовременивании. В целом правовая база, касающаяся ветеранов, состоит по меньшей мере из 17 законов и 10 указов президента. И все они нуждаются в согласовании. Эту задачу будет решать в том числе и Верховная рада "должны построить систему, которая будет способствовать удовлетворению реальных потребностей украинских воинов с боевым опытом", - говорит Леонов.



С другой стороны, по его словам, в особом внимании нуждаются семьи ветеранов и их дети. То есть, новая государственная политика ветеранов должна охватывать не только людей с боевым опытом, но и их семьи и семьи наших погибших героев, и некоторые другие категории населения.



"Координация предоставлятелей услуг на всех этапах поддержки. Налаживание эффективного обмена данными между ними. Уже сформирована рабочая группа по вопросам формирования и реализации комплексной государственной политики в сфере защиты прав ветеранов и членов их семей. Она создана по инициативе заместителя главы Офиса президента Ирины Верещук и она же руководит работой этой группы", – резюмировал он.