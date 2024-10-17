"Стара гвардія" не поспішає ділитися: хто з футболістів заробляє найбільше

У цих перегонах португалець випередив аргентинця. У 2024-му він отримає 285 млн доларів. Таким чином, форвард аравійського "Аль-Насра" перевершить свій власний рекорд.

Португалець до кінця календарного року заробить на полі 220 млн, а ще приблизно 65 млн отримає за його межами. Загальна сума доходу Роналду – рекордна для футболу. Минуле досягнення також належало йому– у 2023 році зірковий форвард заробив 260 млн.

Друге місце в рейтингу посів аргентинець Мессі, який виступає в США за "Інтер Маямі". Поступаючись Роналду за заробітком на полі (60 проти 220 млн), він випереджає португальця за другою частиною доходів (75 проти 65 млн).

Трійку найкращих замикає бразильський форвард аравійського "Аль-Хіляля" Неймар – 110 млн. Далі йде француз Карім Бензема також з аравійського клубу – "Аль-Іттіхад" (104 млн). І лише після ветеранів, що заробляють на старість за межами Європи, йдуть сучасні зірки найсильніших європейських команд – Мбаппе, Холанд, Вінісіус.

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