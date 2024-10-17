"Старая гвардия" не спешит делиться: кто из футболистов зарабатывает больше всего

В этой гонке португалец опередил аргентинца. В 2024 году он получит 285 млн долларов. Таким образом, форвард аравийского "Аль-Насра" превзойдет свой собственный рекорд.

Португалец до конца календарного года заработает на поле 220 млн., а еще примерно 65 млн. получит за его пределами. Общая сумма дохода Роналду – рекордная для футбола. Прошлое достижение также принадлежало ему - в 2023 году звездный форвард заработал 260 млн.

Второе место в рейтинге занял аргентинец Месси, выступающий в США за "Интер Майами". Уступая Роналду в заработках на поле (60 против 220 млн), он опережает португальца по второй части доходов (75 против 65 млн).

Тройку лучших замыкает бразильский форвард аравийского "Аль-Хиляля" Неймар - 110 млн. Далее следует француз Карим Бензема также из аравийского клуба - "Аль-Иттихад". (104 млн). И только после зарабатывающих на старость за пределами Европы ветеранов идут современные звезды сильнейших европейских команд – Мбаппе, Холанд, Винисиус.

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