Клятий "Газпром". Колишній клуб Коноплянки рятуватимуть вболівальники

Німецький "Шальке-04" розробив нову ідею, як зменшити величезну гору боргів, що поставила його на межу банкрутства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Клуб з Гельзенкірхена має діру в бюджеті в розмірі 168 млн євро. Заощаджувати доводиться на кожному кроці. Бракує нових інвестицій, щоб полегшити тягар.

У цій ситуації виникла ідея – залучити до порятунку команди її вболівальників. Річ не про пожертви, а створення "футбольного кооперативу". Прихильники "Шальке" зможуть вкласти свої гроші в клуб. Натомість вони отримають акції стадіону "Фельтінс-Арена".

Таким чином клуб планує залучити щонайменше 10 мільйонів євро. Точна частка стадіону, яку отримає кооператив, ще не визначена – це буде залежати від того, скільки грошей надійде. Про те, скільки коштуватиме одна акція, керівництво "Шальке" оголосить на загальних зборах 16 листопада.

Фото: Євген Коноплянка в "Шальке" (instagram.com/konoplyanka.official)

"Шальке" і "Газпром": що відомо

"Шальке-04" з Гельзенкірхена – один з найпопулярніших клубів Німеччини. Семиразовий чемпіон та п'ятиразовий володар кубку країни. Переможець Кубку УЄФА 1997 року.

У 2007 році клуб уклав спонсорську угоду з російською корпорацією "Газпром". Щедрі вливання газового гіганта розбалансували трансферну стратегію клубу. За шалені гроші скуповувалися футболісти, віддача яких не коштувала витрат. Серед таких трансферів, зокрема, й перехід українця Євгена Коноплянки в 2017 році з іспанської "Севільї".

Як результат, ще за спонсорства росіян, у сезоні 2020/21, клуб вилетів з Бундесліги. За рік повернувся до еліти, але потім знову понизився у класі.

У лютому 2022 року "Шальке" достроково розірвав контракту з "Газпромом". Рішення було прийняте після вторгнення Росії на територію України.